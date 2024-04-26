На Львовщине разоблачили чиновников, заставивших подчиненных строить себе дачу

Задержанные фигуранты. Фото: Нацполиция

Во Львовской области правоохранители разоблачили двух работников шахты Государственного предприятия "Львовуголь". Они, занимая должности электрослесарей, безосновательно получали заработную плату, при этом на рабочих местах не находились. Установлено, что мужчины строили дачу своему руководству.

Об этом сообщает ГУ ЧП во Львовской области.

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В полиции установили, что в июле 2023 года руководители шахты поставили своим подчиненным-электрослесарям новую задачу — ремонтировать дачные дома, а также построить дачное здание заместителю директора шахты.

Другим должностным лицам предприятия руководители приказали проводить табелирование и начислять слесарям заработную плату так, будто они выполняли свои обязанности в шахте, работая в полную рабочую смену.

Судьба фигурантов

Однако правоохранители разоблачили фигурантов. Проводится досудебное расследование.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Также мы писали, что НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова.