Насилля над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині — Лубінець розповів деталі

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

У навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині над вихованцями систематично знущалися та здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне. Нацполіція та місцева служба у справах дітей про це знали, проте протягом року не реагували.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 28 вересня.

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Насильство над дітьми у львівському реабілітаційному центрі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець отримав інформацію щодо здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині.

Під час моніторингового візиту були зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

У реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

"Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію", — розповів Лубінець.

За словами Лубінці шокувало те, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування.

"Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", — пише омбудсман.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Результати перевірки

Учасники моніторингової групи викликали на місце поліцію та прокуратуру задля документування фактів порушення. Як повідомив Лубінець, вже відкрито кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином", — заявив Лубінець.

Допис омбудсмана. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Полтавщині троє підлітків у червні вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що 75% українців вважають, що сторонні люди мають реагувати на домашнє насильство щодо дітей — такі дані показало опитування Gradus Research, проведене у 2023 році. Але при цьому лише 18% респондентів справді знають, що треба робити. В цьому контексті постає питання обізнаності суспільства.