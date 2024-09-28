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На Львовщине выявили реабилитационный центр, где издевались над детьми — Лубинец

28 сентября 2024 15:13
Галина Шподарева - редактор
Насилие над детьми в учебно-реабилитационном центре Львовской области — Лубинец рассказал детали
Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

В учебно-реабилитационном центре Львовской области над воспитанниками систематически издевались и совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное. Нацполиция и местная служба по делам детей об этом знали, однако в течение года не реагировали.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 28 сентября.

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Насилие над детьми во Львовском реабилитационном центре

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил информацию об осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине.

Во время мониторингового визита были зафиксированы свидетельства детей о том, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девочек-воспитанниц заведения, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня. 

В реабилитационном центре находятся уязвимые категории детей: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и детей с особыми образовательными потребностями. 

"Дети жаловались, что им систематически говорили: "Ты никому не нужен/-а", "Твои родители алкаши", "Ты болен/-а", "Из тебя ничего хорошего не получится". Отношение работников во главе с директором к детям как к "больным", недееспособным — "у них диагноз, они неадекватные", что делало невозможным их дальнейшее развитие и реабилитацию", — рассказал Лубинец. 

По словам Лубинца шокировало то, что в течение года дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования.

"Наоборот, за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижения", — пишет омбудсмен. 

Сообщение Дмитрия Лубинца
Сообщение Лубинца. Фото: скриншот

Результаты проверки

Участники мониторинговой группы вызвали на место полицию и прокуратуру для документирования фактов нарушения. Как сообщил Лубинец, уже открыто уголовное производство по статье "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОГА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением", — заявил Лубинец.

Сообщение омбудсмана Лубинца
Сообщение омбудсмана. Фото: скриншот

Напомним, в Полтавской области трое подростков в июне совершили избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним. Родители двух юношей получили штраф в размере 850 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что 75% украинцев считают, что посторонние люди должны реагировать на домашнее насилие в отношении детей — такие данные показал опрос Gradus Research, проведенный в 2023 году. Но при этом только 18% респондентов знают, что нужно делать. В этом контексте возникает вопрос осведомленности общества.

дети полиция Львовская область нарушения издевательства Дмитрий Лубинец

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