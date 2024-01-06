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На Львівщині викрили ухилянта, який намагався за тисячу євро "купити" виїзд за кордон

6 січня 2024 15:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині викрили ухилянта, який намагався за тисячу євро "купити" виїзд за кордон
КПП "Грушів" на Львівщині. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На контрольно-пропускному пункті "Грушів", що на українсько-польському кордоні митники затримали жителя Закарпаття. Чоловік намагався незаконно покинути країну і запропонував хабар прикордоннику у розмірі тисячі євро.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

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На кордоні затримали ухилянта, що пропонував хабаря 

За даними ДПСУ, 36-річний житель Закарпаття намагався перетнути кордон на Львівщині під виглядом особи, що здійснює супровід своєї племінниці, яка має групу інвалідності. Прямував ухилянт до сусідньої країни як пасажир автобуса.

Однак під час ретельної перевірки документів чоловіка прикордонники визначили, що підстав для виїзду за кордон в ухилянта немає.

"Аби все ж таки домогтися свого та перетнути кордон, закарпатець запропонував прикордонному наряду грошовий "подарунок" у сумі 1000 євро. Від пропозиції хабаря прикордонниця відмовилась та нагадала подорожньому про кримінальну відповідальність", — вказали в ДПСУ.

Співробітниками ДПСУ було надіслано до Нацполіції повідомлення про вчинення правопорушення за фактом пропонування хабаря службовій особі. Зараз справою порушника займаються правоохоронці.

Вилучені кошти в ухилянта
Вилучені кошти в ухилянта. Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області двоє чоловіків спробували незаконно потрапити на тимчасово окуповану територію Молдови, так званого ПМР. Та їхнім намірам перешкодили прикордонники, які виявили порушників за допомогою дронів.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально відправляли ухилянтів за кордон. За свої "послуги" організатори злочинної схеми брали у "клієнтів" понад 4 тисячі доларів.

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