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На Львовщине разоблачили уклониста, пытавшегося за тысячу евро "купить" выезд за границу

6 января 2024 15:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине разоблачили уклониста, пытавшегося за тысячу евро "купить" выезд за границу
КПП "Грушев" во Львовской области. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На контрольно-пропускном пункте "Грушев" на украинско-польской границе таможенники задержали жителя Закарпатья. Мужчина пытался незаконно покинуть страну и предложил взятку пограничнику в размере тысячи евро.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

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По данным ГПСУ, 36-летний житель Закарпатья пытался пересечь границу на Львовщине под видом лица, осуществляющего сопровождение своей племянницы, имеющей группу инвалидности. Направлялся уклонист в соседнюю страну как пассажир автобуса.

Однако во время тщательной проверки документов мужчины пограничники определили, что оснований для выезда за границу у уклониста нет.

"Чтобы все-таки добиться своего и пересечь границу, закарпатец предложил пограничному наряду денежный "подарок" в сумме 1000 евро. От предложения взятки пограничник отказалась и напомнила мужчине об уголовной ответственности", — указали в ГПСУ.

Сотрудниками ГПСУ было направлено в Нацполицию уведомление о совершении правонарушения по факту предложения взятки должностному лицу. Сейчас делом нарушителя занимаются правоохранители.

изъятые средства у уклониста
Изъятые средства у уклониста. Фото: ГПСУ
Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Одесской области двое мужчин попытались незаконно попасть на временно оккупированную территорию Молдовы, так называемого ПМР. Но их намерениям помешали пограничники, которые обнаружили нарушителей с помощью дронов.

Добавим, во Львовской области правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.

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