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На Львівщині викрили ухилянтів після спроби втекти за кордон в обхід КПП

24 січня 2024 07:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині викрили ухилянтів після спроби втекти за кордон в обхід КПП
Співробітники поліції та ДПСУ біля затриманих ухилянтів. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Львівщині прикордонники викрили організатора схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. За свої послуги фігурант брав понад 2 тисячі доларів. Чоловіку загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонникам Львівського загону та поліції вдалося викрити жителя Волині, який організовував виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За даними ДПСУ, чоловіку 21 рік і він організував трансфер для ухилянта, за що той мав сплатити 2 200 доларів.

"Для реалізації свого задуму провідник заздалегідь спланував маршрут, однак досягнути місця призначення мандрівникам так і не вдалось. У ході проведення спільних перевірчих заходів переправника з "клієнтом" затримали після дачі останнім завдатку за незаконний трансфер", — вказали у ДПСУ.

Організатору схеми оголосили підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. чоловіку загрожує від семи до дев’яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування триває.

Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники викрили схему незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Горе-бізнесмени намагалися вивезти своїх "клієнтів" до Молдови.

Додамо, на Закарпатті прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону кількома групами ухилянтів. Пройти повз прикордонні загони намагалися мешканці кількох областей України.

війна
КПП
Україна
прикордонники
ухилянти

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