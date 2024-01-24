На Львівщині викрили ухилянтів після спроби втекти за кордон в обхід КПП

Співробітники поліції та ДПСУ біля затриманих ухилянтів. Фото: ДПСУ

На Львівщині прикордонники викрили організатора схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. За свої послуги фігурант брав понад 2 тисячі доларів. Чоловіку загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Прикордонникам Львівського загону та поліції вдалося викрити жителя Волині, який організовував виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За даними ДПСУ, чоловіку 21 рік і він організував трансфер для ухилянта, за що той мав сплатити 2 200 доларів.

"Для реалізації свого задуму провідник заздалегідь спланував маршрут, однак досягнути місця призначення мандрівникам так і не вдалось. У ході проведення спільних перевірчих заходів переправника з "клієнтом" затримали після дачі останнім завдатку за незаконний трансфер", — вказали у ДПСУ.

Організатору схеми оголосили підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. чоловіку загрожує від семи до дев’яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування триває.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області прикордонники викрили схему незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Горе-бізнесмени намагалися вивезти своїх "клієнтів" до Молдови.

Додамо, на Закарпатті прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону кількома групами ухилянтів. Пройти повз прикордонні загони намагалися мешканці кількох областей України.