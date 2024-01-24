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На Львовщине разоблачили уклонистов после попытки бежать за границу в обход КПП

24 января 2024 07:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине разоблачили уклонистов после попытки бежать за границу в обход КПП
Сотрудники полиции и ГПСУ возле задержанных уклонистов. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Львовщине пограничники разоблачили организатора схемы незаконной переправки уклонистов за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. За свои услуги фигурант брал более 2 тысяч долларов. Мужчине грозит до девяти лет заключения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Пограничникам Львовского отряда и полиции удалось разоблачить жителя Волыни, организовавшего выезд военнообязанных мужчин за границу. По данным ГПСУ, мужчине 21 год и он организовал трансфер для уклониста, за что тот должен был заплатить 2 200 долларов.

"Для реализации своей затеи проводник заранее спланировал маршрут, однако достичь места назначения путешественникам так и не удалось. В ходе проведения совместных проверочных мероприятий переправщика с "клиентом" задержали после дачи последним задатком за незаконный трансфер", — указали в ГПСУ.

Организатору схемы объявили подозрение по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Мужчине грозит от семи до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили схему незаконного перемещения за границу мужчин призывного возраста. Горе-бизнесмены пытались вывезти своих "клиентов" в Молдову.

Добавим, на Закарпатье пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы несколькими группами уклонистов. Пройти мимо пограничных отрядов пытались жители нескольких областей Украины.

война
КПП
Украина
пограничники
уклонисты

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