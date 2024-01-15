Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині викрили жінку, яка продавала неіснуючу зброю для ЗСУ arrow

На Львівщині викрили жінку, яка продавала неіснуючу зброю для ЗСУ

15 січня 2024 19:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині викрили жінку, яка продавала неіснуючу зброю для ЗСУ
Поліція затримала фігурантку. Фото: поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень. 

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:

На Львівщині жінка торгувала неіснуючою зброєю для ЗСУ

Зазначається, що фігуранткою виявилася 26-річна мешканка Червоноградського району. Встановлено, що вона створила у соціальній мережі майданчик для продажу військового спорядження та побутової техніки. Втім, товару вона не мала, а гроші від продажу привласнювала собі. 

Таким чином, жінка встигла обманути восьмеро громадян, в тому числі військовослужбовців Збройних сил України та їх родичів, які хотіли придбати дрони та амуніцію. Загальна сума коштів, якими заволоділа підозрювана — понад 350 тисяч гривень.

Зловмисниці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. 

null
Інформація про діяльність фігурантки. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні до десяти років позбавлення волі засудили колаборанта, який займався встановленням агітаційних бордів на підтримку російських загарбників під час окупації Харківщини. Зазначається, що після того, як армія РФ захопила область, він погодився стати очільником "відділу адміністративно-господарського забезпечення" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Додамо, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.

війна
зброя
Львів
Україна
Львівська область
Кримінал
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі