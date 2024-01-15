На Львівщині викрили жінку, яка продавала неіснуючу зброю для ЗСУ

Поліція затримала фігурантку. Фото: поліція Львівської області

На Львівщині судитимуть 26-річну зловмисницю, яка наживалася на "торгівлі" дронами та військовим спорядженням. Сума збитків становить понад 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Зазначається, що фігуранткою виявилася 26-річна мешканка Червоноградського району. Встановлено, що вона створила у соціальній мережі майданчик для продажу військового спорядження та побутової техніки. Втім, товару вона не мала, а гроші від продажу привласнювала собі.

Таким чином, жінка встигла обманути восьмеро громадян, в тому числі військовослужбовців Збройних сил України та їх родичів, які хотіли придбати дрони та амуніцію. Загальна сума коштів, якими заволоділа підозрювана — понад 350 тисяч гривень.

Зловмисниці загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Інформація про діяльність фігурантки. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні до десяти років позбавлення волі засудили колаборанта, який займався встановленням агітаційних бордів на підтримку російських загарбників під час окупації Харківщини. Зазначається, що після того, як армія РФ захопила область, він погодився стати очільником "відділу адміністративно-господарського забезпечення" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Додамо, що Україна знає про близько 1500 колаборантів з окупованих територій, які співпрацюють з Росією. У майбутньому за зраду вони будуть відповідати перед українським законом.