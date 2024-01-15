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На Львовщине разоблачили женщину, которая продавала несуществующее оружие для ВСУ

15 января 2024 19:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщине разоблачили женщину, которая продавала несуществующее оружие для ВСУ
Полиция задержала фигурантку. Фото: полиция Львовской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Отмечается, что фигуранткой оказалась 26-летняя жительница Червоноградского района. Установлено, что она создала в социальной сети площадку для продажи военного снаряжения и бытовой техники. Впрочем, товара у нее не было, а деньги от продажи присваивала себе.

Таким образом, женщина успела обмануть восемь граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины и их родственников, желающих приобрести дроны и амуницию. Общая сумма средств, которыми завладела подозреваемая, — более 350 тысяч гривен.

Злоумышленнице грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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Информация о деятельности фигурантки. Фото: скриншот

Напомним, в Украине к десяти годам лишения свободы приговорили коллаборанта, занимавшегося установлением агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковщины. Отмечается, что после того, как армия РФ захватила область, он согласился стать руководителем отдела административно-хозяйственного обеспечения местной оккупационной администрации РФ.

Добавим, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за предательство они будут отвечать перед украинским законом.

война
оружие
Львов
Украина
Львовская область
Криминал
дроны

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