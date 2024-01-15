На Львовщине разоблачили женщину, которая продавала несуществующее оружие для ВСУ
Во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Во Львовской области женщина торговала несуществующим оружием для ВСУ
Отмечается, что фигуранткой оказалась 26-летняя жительница Червоноградского района. Установлено, что она создала в социальной сети площадку для продажи военного снаряжения и бытовой техники. Впрочем, товара у нее не было, а деньги от продажи присваивала себе.
Таким образом, женщина успела обмануть восемь граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины и их родственников, желающих приобрести дроны и амуницию. Общая сумма средств, которыми завладела подозреваемая, — более 350 тысяч гривен.
Злоумышленнице грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Украине к десяти годам лишения свободы приговорили коллаборанта, занимавшегося установлением агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковщины. Отмечается, что после того, как армия РФ захватила область, он согласился стать руководителем отдела административно-хозяйственного обеспечения местной оккупационной администрации РФ.
Добавим, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за предательство они будут отвечать перед украинским законом.
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