На Львовщине разоблачили женщину, которая продавала несуществующее оружие для ВСУ

Полиция задержала фигурантку. Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области будут судить 26-летнюю злоумышленницу, которая наживалась на "торговле" дронами и военным снаряжением. Сумма ущерба составляет более 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Читайте также:

Во Львовской области женщина торговала несуществующим оружием для ВСУ

Отмечается, что фигуранткой оказалась 26-летняя жительница Червоноградского района. Установлено, что она создала в социальной сети площадку для продажи военного снаряжения и бытовой техники. Впрочем, товара у нее не было, а деньги от продажи присваивала себе.

Таким образом, женщина успела обмануть восемь граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины и их родственников, желающих приобрести дроны и амуницию. Общая сумма средств, которыми завладела подозреваемая, — более 350 тысяч гривен.

Злоумышленнице грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Информация о деятельности фигурантки. Фото: скриншот

Напомним, в Украине к десяти годам лишения свободы приговорили коллаборанта, занимавшегося установлением агитационных бордов в поддержку российских захватчиков во время оккупации Харьковщины. Отмечается, что после того, как армия РФ захватила область, он согласился стать руководителем отдела административно-хозяйственного обеспечения местной оккупационной администрации РФ.

Добавим, что Украина знает около 1500 коллаборантов с оккупированных территорий, которые сотрудничают с Россией. В будущем за предательство они будут отвечать перед украинским законом.