Відключення світла у Львові та Львівській області 21 листопада — які графіки

На Львівщині вимикатимуть світло — графіки на 21 листопада
Дата публікації: 21 листопада 2025 07:22
Оновлено: 07:52
Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК, Telegram
У п'ятницю, 21 листопада, у Львові та області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Тимчасове відключення зачепить усі черги і може бути кілька разів за добу.
Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".
Відключення світла у Львові та області 21 листопада
За даними "Львівобленерго", у п'ятницю відключення світла діятимуть за таким принципом:
- 1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30, з 18:30 до 22:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 01:00 до 08:00, з 14:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 22:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.
Нагадаємо, що у Харкові 21 листопада теж будуть відключення світла. У "Харківобленерго" вже оприлюднили графіки.
Також ми писали, що слід зробити перед тим, як відключать світло.
