Відключення світла у Львові та Львівській області 21 листопада — які графіки

Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК, Telegram

У п'ятницю, 21 листопада, у Львові та області знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Тимчасове відключення зачепить усі черги і може бути кілька разів за добу.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 21 листопада

За даними "Львівобленерго", у п'ятницю відключення світла діятимуть за таким принципом:

1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30, з 18:30 до 22:00;

1.2 черга — світла не буде з 04:30 до 11:30, з 15:00 до 18:30, з 22:00 до 24:00;

2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;

2.2 черга — світла не буде з 06:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00;

3.1 черга — світла не буде з 01:00 до 08:00, з 14:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

4.2 черга — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

5.2 черги — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 22:00;

6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 04:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

6.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.

Графіки відключень світла на Львівщині 21 листопада. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що у Харкові 21 листопада теж будуть відключення світла. У "Харківобленерго" вже оприлюднили графіки.

Також ми писали, що слід зробити перед тим, як відключать світло.