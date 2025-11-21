Отключение света во Львове и Львовской области 21 ноября — какие графики

Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram

В пятницу, 21 ноября, во Львове и области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Временное отключение затронет все очереди и может быть несколько раз за сутки.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

Отключение света во Львове и области 21 ноября

По данным "Львовоблэнерго", в пятницу отключения света будут действовать по такому принципу:

1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30, с 18:30 до 22:00;

1.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30, с 22:00 до 24:00;

2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;

2.2 очередь — света не будет с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;

3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 08:00, с 14:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;

4.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;

4.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

5.2 очереди — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 22:00;

6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.

Графики отключений света на Львовщине 21 ноября. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Харькове 21 ноября тоже будут отключения света. В "Харьковоблэнерго" уже обнародовали графики.

Также мы писали, что следует сделать перед тем, как отключат свет.