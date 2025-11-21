Отключение света во Львове и Львовской области 21 ноября — какие графики

На Львовщине будут выключать свет — графики на 21 ноября
Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:22
обновлено: 07:52
Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram
В пятницу, 21 ноября, во Львове и области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Временное отключение затронет все очереди и может быть несколько раз за сутки.
Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".
Реклама
Читайте также:
Отключение света во Львове и области 21 ноября
По данным "Львовоблэнерго", в пятницу отключения света будут действовать по такому принципу:
- 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30, с 18:30 до 22:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30, с 22:00 до 24:00;
- 2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
- 3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 08:00, с 14:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;
- 4.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 4.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
- 5.2 очереди — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 22:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.
Напомним, что в Харькове 21 ноября тоже будут отключения света. В "Харьковоблэнерго" уже обнародовали графики.
Также мы писали, что следует сделать перед тем, как отключат свет.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама