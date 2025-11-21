Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине будут выключать свет — графики на 21 ноября

На Львовщине будут выключать свет — графики на 21 ноября

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:22
обновлено: 07:52
Отключение света во Львове и Львовской области 21 ноября — какие графики
Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram

В пятницу, 21 ноября, во Львове и области снова будут действовать графики почасовых отключений света. Временное отключение затронет все очереди и может быть несколько раз за сутки. 

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Реклама
Читайте также:

Отключение света во Львове и области 21 ноября

По данным "Львовоблэнерго", в пятницу отключения света будут действовать по такому принципу:

  • 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30, с 18:30 до 22:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 04:30 до 11:30, с 15:00 до 18:30, с 22:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 06:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 01:00 до 08:00, с 14:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 18:30 и с 22:00 до 22:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 04:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.
Відключення світла у Львівській області 21 листопада - які графіки
Графики отключений света на Львовщине 21 ноября. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Харькове 21 ноября тоже будут отключения света. В "Харьковоблэнерго" уже обнародовали графики.

Также мы писали, что следует сделать перед тем, как отключат свет.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации