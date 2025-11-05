Відключення світла у Львові та Львівській області 5 листопада - які графіки

На Львівщині вимикатимуть світло — графіки на 5 листопада
Дата публікації: 5 листопада 2025 00:06
Оновлено: 00:06
Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК, Telegram
У середу, 5 листопада, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Тимчасове відключення зачепить усі черги.
Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".
Відключення світла у Львові та області 5 листопада
За даними "Львівобленерго", у середу відключення світла діятимуть за таким принципом:
- 1.1 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 17:30 до 19:00
- 2.1 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;
- 3.2 черга — світла не буде з 16:00 до 17:30;
- 4.1 черга — світла не буде з 16:00 до 17:30;
- 4.2 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;
- 5.1 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00
- 5.2 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30;
- 6.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30.
Нагадаємо, що у Харкові 5 листопада теж будуть відключення світла. У "Харківобленерго" вже оприлюднили графіки.
Також ми писали, що графіки відключень будуть діяти і в Одесі. Які саме — читайте за цим посиланням.
