Відключення світла у Львові та Львівській області 5 листопада - які графіки

Ремонт електромережі. Фото: ДТЕК, Telegram

У середу, 5 листопада, у Львові та області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Тимчасове відключення зачепить усі черги.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 5 листопада

За даними "Львівобленерго", у середу відключення світла діятимуть за таким принципом:

1.1 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00;

1.2 черга — світла не буде з 17:30 до 19:00

2.1 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00;

2.2 черга — світла не буде з 10:30 до 14:00;

3.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;

3.2 черга — світла не буде з 16:00 до 17:30;

4.1 черга — світла не буде з 16:00 до 17:30;

4.2 черга — світла не буде з 14:00 до 17:30;

5.1 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00

5.2 черга — світла не буде з 17:30 до 21:00;

6.1 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30;

6.2 черга — світла не буде з 07:00 до 10:30.

Графіки відключень світла на Львівщині 5 листопада. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що у Харкові 5 листопада теж будуть відключення світла. У "Харківобленерго" вже оприлюднили графіки.

Також ми писали, що графіки відключень будуть діяти і в Одесі. Які саме — читайте за цим посиланням.