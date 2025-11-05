Отключение света во Львове и Львовской области 5 ноября - какие графики

Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram

В среду, 5 ноября, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Временное отключение затронет все очереди.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове и области 5 ноября

По данным "Львовоблэнерго", в среду отключения света будут действовать по такому принципу:

1.1 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00;

1.2 очередь — света не будет с 17:30 до 19:00

2.1 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00;

2.2 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00;

3.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;

3.2 очередь — света не будет с 16:00 до 17:30;

4.1 очередь — света не будет с 16:00 до 17:30;

4.2 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;

5.1 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00

5.2 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00;

6.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30;

6.2 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30.

Графики отключений света на Львовщине 5 ноября. Фото: скриншот из Telegram

