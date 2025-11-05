Отключение света во Львове и Львовской области 5 ноября - какие графики

На Львовщине будут выключать свет — графики на 5 ноября
Дата публикации 5 ноября 2025 00:06
обновлено: 07:25
Ремонт электросети. Фото: ДТЭК, Telegram
В среду, 5 ноября, во Львове и области будут действовать графики почасовых отключений света. Временное отключение затронет все очереди.
Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львове и области 5 ноября
По данным "Львовоблэнерго", в среду отключения света будут действовать по такому принципу:
- 1.1 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 17:30 до 19:00
- 2.1 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 10:30 до 14:00;
- 3.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;
- 3.2 очередь — света не будет с 16:00 до 17:30;
- 4.1 очередь — света не будет с 16:00 до 17:30;
- 4.2 очередь — света не будет с 14:00 до 17:30;
- 5.1 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00
- 5.2 очередь — света не будет с 17:30 до 21:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30;
- 6.2 очередь — света не будет с 07:00 до 10:30.
Напомним, что в Харькове 5 ноября тоже будут отключения света. В "Харьковоблэнерго" уже обнародовали графики.
Также мы писали, что графики отключений будут действовать и в Одессе. Какие именно — читайте по этой ссылке.
