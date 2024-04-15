На Львівщині виступили проти введення прикордонної спецзони — селам загрожує "вимирання"

Прикордонник неподалік держкордону. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба

Мешканці трьох сіл Старосамбірщини на Львівщині виступили проти постанови Кабміну, яка передбачає введення 5-кілометрової прикордонної зони і вимагає отримання спеціальних дозволів на перебування в цій зоні. За думкою мешканців, це обмежує їхні права і загрожує "вимиранням" сіл.

Про це повідомив у себе на сторінці у Facebook священнослужитель отець Роман Гром.

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Громадські збори відбулися у неділю, 14 квітня, де жителі сіл Мшанець, Плоске і Галівка висловили своє незадоволення постановою, яка на їхню думку, принижує їх гідність і дискримінує за місцем проживання.

Священик Роман Грома, який брав участь у громадських зборах, підкреслив, що нова постанова Кабміну накладає обмеження на перебування власних громадян в їхніх домівках, що є неприпустимим. Він порівняв ці обмеження із практикою Радянського Союзу і вважає, що це загрожує існуванню прикордонних сіл та міст.

Учасники зборів категорично виступили проти впровадження цих змін, оскільки вони переконані, що такі заходи сприятимуть відтоку населення та інвесторів з цих територій.

Крім того, мешканці додають, що прикордонні села Львівщини є одними з найбезпечніших місць під час війни з Росією, тому ці обмеження не мають об'єктивних підстав.

Збори прийняли рішення про публічне інформування інших прикордонних міст і сіл про небезпеку цих заходів, створення громадського об'єднання та проведення спільних зборів з вимогою відмінити постанову Кабміну.

Мешканці закликають співгромадян, журналістів та юристів підтримати їх у боротьбі проти неприпустимих обмежень, які загрожують життю та розвитку прикордонних територій.

Дозвіл до 5-кілометрової прикордонної зони

В Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ. Йдеться про внесені зміни до закону України про державний кордон, який доповнено статтею 24, що й визначає порядок в’їзду, перебування, проживання, пропуску у прикордонну смугу.

Також такий дозвіл потрібно буде зробити тим, хто приїжджає на роботу на територію неподалік державного кордону. Наприклад, працівникам фермерських господарств. Від села Річки на Львівщині до державного кордону з Польщею — два кілометри.

Нагадаємо, що раніше Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову.

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Стало відомо, які документи повинні мати українські студенти для безпечного перетину кордону.