На Львовщине выступили против введения пограничной спецзоны — селам грозит "вымирание"

Пограничник недалеко от госграницы. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

Жители трех сел Старосамборщины во Львовской области выступили против постановления Кабмина, которое предусматривает введение 5-километровой приграничной зоны и требует получения специальных разрешений на пребывание в этой зоне. По мнению жителей, это ограничивает их права и чревато "вымиранием" сел.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook священнослужитель отец Роман Гром.

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Общественное собрание состоялось в воскресенье, 14 апреля, где жители сел Мшанец, Плоске и Головка выразили свое недовольство постановлением, которое, по их мнению, унижает их достоинство и дискриминирует по месту жительства.

Священник Роман Грома, участвовавший в общественном собрании, подчеркнул, что новое постановление Кабмина накладывает ограничения на пребывание собственных граждан в их домах, что недопустимо. Он сравнил эти ограничения с практикой советского союза и считает, что это чревато для существования пограничных сел и городов.

Участники собрания категорически выступили против внедрения этих изменений, поскольку они убеждены, что такие меры будут способствовать оттоку населения и инвесторов с этих территорий.

Кроме того, жители добавляют, что пограничные села Львовщины являются одними из самых безопасных мест во время войны с Россией, поэтому эти ограничения не имеют объективных оснований.

Собрание приняло решение об публичном информировании других пограничных городов и сел об опасности этих мероприятий, создании общественного объединения и проведении совместного собрания с требованием отменить постановление Кабмина.

Жители призывают сограждан, журналистов и юристов поддержать их в борьбе против недопустимых ограничений, угрожающих жизни и развитию приграничных территорий.

Разрешение для 5-километровой пограничной зоны

В Украине установили специальный пограничный режим, предусматривающий, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ. Речь идет о внесенных изменениях в закон Украины о государственной границе, который дополнен статьей 24, которая определяет порядок въезда, пребывания, проживания, пропуска в пограничную полосу.

Также такое разрешение нужно будет сделать тем, кто приезжает на работу на территорию недалеко от государственной границы. К примеру, работникам фермерских хозяйств. От села Речки на Львовщине до государственной границы с Польшей — два километра.

Напомним, что ранее Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юге области, пролегающей через Молдову.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Стало известно, какие документы должны иметь украинские студенты для безопасного пересечения границы.