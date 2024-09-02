У Львівській області чоловік збив на дорозі рідкісного лося — його покарали

Пошкоджений мікроавтобус через зіткнення з лосем. Фото: поліція Львівської області

У понеділок, 2 вересня, у Львівській області водій мікроавтобуса збив червонокнижного лося. Тварина загинула на місці ДТП.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, пише "Суспільне Львів".

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У поліції зазначили, що дорожньо-транспортна пригода пригода сталася на трасі "Львів — Новояворівськ".

"28-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter зіткнувся на дорозі з лосем, внаслідок чого тварина загинула на місці події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що на водія склали протокол за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Максимальний штраф становить 850 гривень.

Лось, який загинув унаслідок ДТП. Фото: поліція Львівської області

Науковці підкреслюють, що зіткнення з такими дикими тваринами на дорогах стало більш частим явищем через зростання їхньої популяції.

"Очевидно, лось спробував перебігти дорогу. Вага тварини — понад 300 кг. Для легкового авто наслідки зіткнення могли б бути важкими, аж до фатальних для людини", — сказав науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України Андрій-Тарас Башта.

Відомо, що сучасні лосі поділяються на два види: звичайний і американський. В Україні мешкає лось звичайний, чисельність якого значно скоротилася, через що його було занесено до Червоної книги в листопаді 2017 року.