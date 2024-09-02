Во Львовской области мужчина сбил на дороге редкого лося — его наказали

Поврежденный микроавтобус из-за столкновения с лосем. Фото: полиция Львовской области

В понедельник, 2 сентября, во Львовской области водитель микроавтобуса сбил краснокнижного лося. Животное погибло на месте ДТП.

Об этом сообщила представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий, пишет "Суспільне Львів".

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В полиции отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Львов — Новояворовск".

"28-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter столкнулся на дороге с лосем, в результате чего животное погибло на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что на водителя составили протокол за нарушение Правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества. Максимальный штраф составляет 850 гривен.

Лось, погибший в результате ДТП. Фото: полиция Львовской области

Ученые подчеркивают, что столкновение с такими дикими животными на дорогах стало более частым явлением из-за роста их популяции.

"Очевидно, лось попытался перебежать дорогу. Вес животного — более 300 кг. Для легкового авто последствия столкновения могли бы быть тяжелыми, вплоть до роковых для человека", — сказал научный сотрудник Института экологии Карпат НАН Украины Андрей-Тарас Башта.

Известно, что современные лоси делятся на два вида: обычный и американский. В Украине живет лось обычный, численность которого значительно сократилась, из-за чего он был занесен в Красную книгу в ноябре 2017 года.