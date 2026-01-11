Водій наїхав на собаку на Львівщині — яке покарання йому загрожує

ДТП. Фото: кадр з відео

На Львівщині правоохоронці розслідують інцидент із наїздом автомобіля на собаку, який набув розголосу після появи відео в соцмережах. Водія транспортного засобу вже встановлено, а за фактом події відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Реклама

Читайте також:

28-річний водій отримає до трьох років в'язниці за наїзд на тварину

9 січня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію з відеозаписом, на якому зафіксовано момент наїзду автомобіля на тварину.

Як встановили співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, інцидент стався 8 січня близько 17:00 у місті Пустомити. За кермом автомобіля Nissan Qashqai перебував 28-річний мешканець одного із сіл Львівського району. Водія вже ідентифіковано.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Водію загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Наразі досудове розслідування триває. Постраждалого собаку передали до притулку для тварин, де він перебуває під постійним наглядом ветеринарів.

Волонтери повідомили, що тварина потребує термінового та дороговартісного лікування. У Facebook вони оголосили благодійний збір коштів для того, щоб врятувати життя собаці. Долучитися до допомоги можна за реквізитами:

4149629373997915 (ПриватБанк)

https://www.privat24.ua/send/2rnah

https://www.privat24.ua/send/2rnah 5375414127340015 моно банк

https://send.monobank.ua/jar/58FRC778mS

https://send.monobank.ua/jar/58FRC778mS domivka_@ukr.net PayPal

БО БФ "Домівка врятованих тварин"

ЄДРПОУ: 44086841

ІBAN: UA773052990000026006031017177

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Карта ключ: 5169 3305 2375 2514

Збір коштів для порятунку собаки. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, в Одесі поліція відкрила справу проти власника кото-кафе, який здавав тварин у оренду.

А також стало відомо, які штрафи загрожують власникам домашніх тварин за порушення правил утримання.