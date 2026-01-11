Водитель наехал на собаку на Львовщине — какое наказание ему грозит

ДТП. Фото: кадр из видео

На Львовщине правоохранители расследуют инцидент с наездом автомобиля на собаку, который получил огласку после появления видео в соцсетях. Водитель транспортного средства уже установлен, а по факту происшествия открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

9 января во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой зафиксирован момент наезда автомобиля на животное.

Как установили сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2, инцидент произошел 8 января около 17:00 в городе Пустомыты. За рулем автомобиля Nissan Qashqai находился 28-летний житель одного из сел Львовского района. Водитель уже идентифицирован.

По данному факту следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Водителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Пострадавшую собаку передали в приют для животных, где она находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

Волонтеры сообщили, что животное нуждается в срочном и дорогостоящем лечении. В Facebook они объявили благотворительный сбор средств для того, чтобы спасти жизнь собаке. Приобщиться к помощи можно по реквизитам:

Сбор средств для спасения собаки. Фото: скриншот Facebook

