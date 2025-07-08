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Головна Львів На Львівщині водій наїхав на жінку — поліція розкрила деталі

На Львівщині водій наїхав на жінку — поліція розкрила деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:21
ДТП на Львівщині 7 липня — водій наїхав на жінку
Машина після ДТП. Фото: Нацполіція

Поблизу села Лучани Стрийського району Львівської області пізно ввечері 7 липня чоловік наїхав на жінку. Вона загинула на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області 8 липня. 

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ДТП на Львівщині 7 липня

Правоохоронці розповіли, що близько 22:10 водій автомобіля Nissan X-Trail, 51-річний житель Ходорова, наїхав на 66-річну мешканку Стрийського району, яка лежала на проїзній частині. 

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження — порушення правил безпеки дорожнього руху. За це водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 6 липня в Угорщині автобус з дітьми з України потрапив у ДТП. З 77 осіб, що перебували в автобусі, — 19 постраждалих.

Водночас 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажири. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.

ДТП Львів поліція автомобіль водій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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