ДТП на Львівщині 7 липня — водій наїхав на жінку

Машина після ДТП. Фото: Нацполіція

Поблизу села Лучани Стрийського району Львівської області пізно ввечері 7 липня чоловік наїхав на жінку. Вона загинула на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області 8 липня.

Реклама

Читайте також:

ДТП на Львівщині 7 липня

Правоохоронці розповіли, що близько 22:10 водій автомобіля Nissan X-Trail, 51-річний житель Ходорова, наїхав на 66-річну мешканку Стрийського району, яка лежала на проїзній частині.

Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження — порушення правил безпеки дорожнього руху. За це водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 6 липня в Угорщині автобус з дітьми з України потрапив у ДТП. З 77 осіб, що перебували в автобусі, — 19 постраждалих.

Водночас 4 липня у Німеччині перекинувся автобус FlixBus, який віз 54 пасажири. Аварія сталася за 100 кілометрів від Берліна.