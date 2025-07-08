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Главная Львов На Львовщине водитель наехал на женщину — полиция раскрыла детали

На Львовщине водитель наехал на женщину — полиция раскрыла детали

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:21
ДТП на Львовщине 7 июля — водитель наехал на женщину
Машина после ДТП после ДТП. Фото: Нацполиция

Вблизи села Лучаны Стрыйского района Львовской области поздно вечером 7 июля мужчина наехал на женщину. Она погибла на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области 8 июля.

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ДТП на Львовщине 7 июля

Правоохранители рассказали, что около 22:10 водитель автомобиля Nissan X-Trail, 51-летний житель Ходорова, наехал на 66-летнюю жительницу Стрыйского района, которая лежала на проезжей части.

От полученных в результате ДТП травм женщина погибла на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство — нарушение правил безопасности дорожного движения. За это водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 6 июля в Венгрии автобус с детьми из Украины попал в ДТП. Из 77 человек, находившихся в автобусе, — 19 пострадавших.

В то же время 4 июля в Германии перевернулся автобус FlixBus, который вез 54 пассажира. Авария произошла в 100 километрах от Берлина.

ДТП Львов полиция автомобиль водитель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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