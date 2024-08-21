У Львівській області водій позашляховика збив літнього велосипедиста

Фото з місця ДТП. Фото: Національна поліція України

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій кросовера збив 80-річного чоловіка на велосипеді.

Про це повідомляє 21 серпня Поліція Львівської області.

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Що відомо про ДТП у селі Дроговиж

ДТП сталася о 09:30, 20 серпня, в селі Дроговиж Стрийського району. За попередніми висновками правоохоронців, зіткнення сталося між автомобілем Volkswagen T-Roc, водієм якого виявився 52-річний житель Дрогобицького району, та велосипедистом — 80-річним мешканцем міста Миколаїв Стрийського району.

Місце ДТП. Фото: Національна поліція України

Велосипед 80-літнього чоловіка. Фото: Національна поліція

Внаслідок ДТП 80-річний водій велосипеда отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.