У Львівській області водій позашляховика збив літнього велосипедиста

На Львівщині водій позашляховика збив дідуся на велосипеді
У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій кросовера збив 80-річного чоловіка на велосипеді.
Про це повідомляє 21 серпня Поліція Львівської області.
Що відомо про ДТП у селі Дроговиж
ДТП сталася о 09:30, 20 серпня, в селі Дроговиж Стрийського району. За попередніми висновками правоохоронців, зіткнення сталося між автомобілем Volkswagen T-Roc, водієм якого виявився 52-річний житель Дрогобицького району, та велосипедистом — 80-річним мешканцем міста Миколаїв Стрийського району.
Внаслідок ДТП 80-річний водій велосипеда отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.
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