Во Львовской области водитель внедорожника сбил пожилого велосипедиста

Фото с места ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель кроссовера сбил 80-летнего мужчину на велосипеде.

Об этом сообщает 21 августа полиция Львовской области.

Читайте также:

Что известно о ДТП в селе Дроговиж

ДТП произошло в 09:30, 20 августа, в селе Дроговиж Стрыйского района. По предварительным выводам стражей порядка, столкновение произошло между автомобилем Volkswagen T-Roc, водителем которого оказался 52-летний житель Дрогобычского района, и велосипедистом — 80-летним жителем города Николаев Стрыйского района.

Место ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

Велосипед 80-летнего мужчины. Фото: Национальная полиция

В результате ДТП 80-летний водитель велосипеда получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.