На Львівщині водій скоїв смертельну ДТП та заявив, що вбив матір

Розбите авто жертви ДТП. Фото: Національна поліція України

Інна Буряк редактор стрічки новин

У місті Пустомити Львівської області близько 7:10 на вулиці Глинській патрульні поліцейські виявили авто без номерних знаків під часу руху. Водій скоїв зіткнення зі службовим транспортним засобом та іншою автівкою, унаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію України.

Чоловік спричинив смертельну аварію та заявив про вбивство матері

За даними правоохоронців, водій Audi Q5 рухався без номерних знаків.

Коли поліція намагалася зупинити правопорушника, той збільшив швидкість та не впоравшись з керуванням зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Від удару Volkswagen відкинуло на подвірʼя приватного будинку, а водій загинув на місці події через отримані травми.

Авто винуватця аварії. Фото: Національна поліція України

24-річного кермувальника Audi затримали на місці. Він також повідомив, що вбив свою матір — факт вбивства підтвердили правоохоронці, однак особу злочинця встановлюють. Жінку виявили в квартирі, де вона мешкала, з ножовими пораненнями. Фігуранта затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу та скеровано на медичний огляд.

Слідчі дії тривають.

Винуватець аварії. Фото: Національна поліція України

Новини.LIVE повідомляли, що на Львівщині 14 червня сталась аварія, через яку загинула одна людина, а четверо інших осіб отримали травми. Дорожньо транспортна пригода трапилась у Шептицькому за участі автівок Renault Megane та Peugeot Partner, водійка останньої загинула на місці.

Також Новини.LIVE розповідали про викриту схему з соцвиплатами на 41 млн гривень. Колишнім посадовицям Дрогобицької районної державної адміністрації оголосили підозру у масштабному привласненні бюджетних коштів через незаконне нарахування соціальних виплат. Наразі триває розслідування.

У співавторстві з Софією Медведевою