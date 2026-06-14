Смертельна аварія на Львівщині — одна людина загинула, четверо травмовані

ДТП у Шептицькому. Фото: поліція Львівської області

У Шептицькому на Львівщині 13 червня сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинула жінка та ще четверо людей отримали травми. Аварія сталася близько 10:40 на вулиці Радехівській.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

Хто перебував за кермом

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Renault Megane, за кермом якого перебувала 35-річна жінка, та Peugeot Partner під керуванням 58-річної водійки.

Аварія у Шептицькому. Фото: поліція Львівської області

Унаслідок сильного удару кермувальниця Peugeot загинула на місці події. Травм також зазнали водійка Renault та троє її пасажирів — 36-річний чоловік і двоє хлопчиків віком 8 та 11 років. Усіх постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

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