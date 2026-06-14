Смертельная авария во Львовской области — один человек погиб, четверо получили травмы

ДТП в Шептицком. Фото: полиция Львовской области

13 июня в Шептицком на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, а ещё четверо человек получили травмы. Авария произошла около 10:40 на улице Радеховской.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

Кто находился за рулем

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись автомобили Renault Megane, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, и Peugeot Partner под управлением 58-летней водительницы.

Авария в Шептицком. Фото: полиция Львовской области

В результате сильного удара водительница Peugeot погибла на месте происшествия. Травмы также получили водительница Renault и трое ее пассажиров — 36-летний мужчина и двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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Напомним, что во Львовской области 14 июня синоптики объявили I уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с.

Также в этом году во Львовской области зафиксировали два случая заражения хантавирусом. Инфицирование подтвердили лабораторные исследования. Оба больных успешно завершили лечение и выздоровели.