Як підрядник завищив вартість будівництва моста через Дністер на понад 215 тисяч гривень?

Будівництво моста. Фото: GMK

Директора приватного підприємства судитимуть за привласнення понад 215 тисяч гривень під час будівництва моста через Дністер на Львівщині. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як директор фірми привласнив понад 215 тисяч гривень

У 2023 році одна з міських рад Львівського району уклала договір із приватним підприємством на будівництво моста через річку Дністер на автомобільній дорозі сполученням Монастирець — Поляна.

Як встановили правоохоронці, директор підприємства-підрядника вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо використання під час будівництва гусеничних тракторів та підйомних кранів. Насправді ця техніка на об’єкті не використовувалась.

Йдеться про підсумкові відомості ресурсів, які є частиною актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їхню вартість.

У результаті вартість робіт була завищена більш ніж на 215 тисяч гривень. За версією слідства, ці кошти підрядник привласнив, завдавши збитків міській раді.

Фігуранта викрили поліцейські відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 спільно з Пустомитівською окружною прокуратурою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України завершене. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

