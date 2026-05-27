Ціни на комуналку та проїзд: зміни у Львові з 1 червня

Люди заходять в трамвай.

З 1 червня 2026 року у Львові для мешканців не планують змінювати тарифи на газ, електроенергію та більшість комунальних послуг. Водночас у місті продовжать діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які запровадили у травні. Також львів’янам варто враховувати посилення контролю за оплатою проїзду та збільшені штрафи для безквиткових пасажирів.

Вартість проїзду у Львові з 1 червня

З 1 червня у Львові не передбачено нового підвищення вартості проїзду. Однак у місті продовжать діяти тарифи, які офіційно набрали чинності з 16 травня 2026 року після рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

Наразі у громадському транспорті Львова діють такі ціни:

11,5 грн — для студентів із ЛeoКарт;

23 грн — при оплаті транспортною карткою ЛeoКарт або через застосунок;

26 грн — при оплаті банківською карткою чи телефоном із NFC;

30 грн — при оплаті готівкою у водія.

Також у місті діють оновлені ціни на транспортні абонементи:

студентський абонемент — 575 грн;

загальний абонемент — 1150 грн.

Штраф за безквитковий проїзд у Львові зараз становить 520 грн.

У міськраді пояснювали підвищення тарифів зростанням вартості пального, запчастин та витрат перевізників.

Тарифи на електроенергію у Львові з 1 червня

Для побутових споживачів у Львові тариф на електроенергію з 1 червня 2026 року не зміниться.

Надалі діятиме чинна ціна: 4,32 грн за 1 кВт-год.

Для власників двозонних лічильників також зберігається нічний тариф: 2,16 грн за 1 кВт-год у період із 23:00 до 07:00.

Станом на кінець травня нових урядових рішень щодо перегляду тарифу для населення не оприлюднювали.

Ціни на газ у Львові з 1 червня

Вартість газу для більшості побутових споживачів у червні також залишиться без змін.

Клієнти "Нафтогазу" й надалі сплачуватимуть: 7,96 грн за кубометр газу. Саме цей тариф наразі діє для більшості українських домогосподарств у межах річної фіксованої пропозиції.

Ціни на воду та водовідведення у Львові у червні

Станом на кінець травня офіційних повідомлень про зміну тарифів на воду та водовідведення у Львові не було.

Тому у червні для мешканців міста продовжать діяти чинні тарифи на послуги водопостачання та каналізації без додаткового підвищення.

Отже, у червні у Львові й надалі посилюватимуть контроль за оплатою проїзду у громадському транспорті. У місті продовжить діяти система електронного квитка ЛeoКарт, а контролери перевірятимуть наявність валідованих поїздок у пасажирів.

Міська влада наразі не анонсувала нових змін тарифів чи додаткового подорожчання громадського транспорту з 1 червня 2026 року.

