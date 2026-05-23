У Львові відбулась акція протесту проти мігрантів: фоторепортаж

Учасники акції з плакатом "Ні міграції! Збережи націю".

У Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку пройшла мирна акція протесту проти залучення мігрантів у країну в суботу, 23 травня. Учасники закликали владу змінити трудову політику, давати робочі місця українцям і сприяти поверненню громадян з-за кордону.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акція проти трудових мігрантів у Львові

Громадяни прийшли з плакатами "Ні міграції! Збережи націю", "Україна для українців", "Дайте гідну роботу і молодь залишиться вдома" тощо.

Учасники акції протесту проти мігрантів.

Учасник акції протесту ветеран війни Артур заявив, що прийшов на акцію висловити протест проти трудових мігрантів.

"Я прийшов на цю акцію, щоби висловити свій протест проти планів держави на етнічне змішання української нації інорасовими мігрантами, чужинцями, для того, щоби захистити Україну, щоби висловити позицію, що Україна має належати українцям", — пооділився військовий.

Учасник акції Артур.

Начальник медичної служби другої сотні добровольчого українського корпусу " Правий сектор" імені Тараса Хаммера Юрій Череватий наголосив, держава має робити все, щоб для українців були робочі місця та щоб українські громадяни повертали в країну.

Учасник акції протесту Юрій Череватий.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє", що мігранти будуть відбирати роботу в українців. На його думку, держава має створювати робочі місця для своїх громадян, які будуть поверталися додому з-за кордону.

Водночас доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE заявив, що держава має повертати українців доодому, але цього буде недостатньо. Натомість до робіт, де не потрібна висока кваліфікація можна залучати трудових мігрантах. Длігач наголосив, що це лише тимчасово і що такі працівники не встигнуть інтегруватимуться в суспільство.

