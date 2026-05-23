Головна Львів У Львові відбулась акція протесту проти мігрантів: фоторепортаж

У Львові відбулась акція протесту проти мігрантів: фоторепортаж

Дата публікації: 23 травня 2026 22:35
У Львові відбулась акція протесту проти мігрантів: фоторепортаж
Учасники акції з плакатом "Ні міграції! Збережи націю". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку пройшла мирна акція протесту проти залучення мігрантів у країну в суботу, 23 травня. Учасники закликали владу змінити трудову політику, давати робочі місця українцям і сприяти поверненню громадян з-за кордону.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акція проти трудових мігрантів у Львові

Громадяни прийшли з плакатами "Ні міграції! Збережи націю", "Україна для українців", "Дайте гідну роботу і молодь залишиться вдома" тощо.

Акція протесту проти трудових мігрантів у Львові 23 травня 2026 року
Учасники акції протесту проти мігрантів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасник акції протесту ветеран війни Артур заявив, що прийшов на акцію висловити протест проти трудових мігрантів.

"Я прийшов на цю акцію, щоби висловити свій протест проти планів держави на етнічне змішання української нації інорасовими мігрантами, чужинцями, для того, щоби захистити Україну, щоби висловити позицію, що Україна має належати українцям", — пооділився військовий.

Учасник акції протесту проти мігрантів ветеран війни Артур
Учасник акції Артур. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Начальник медичної служби другої сотні добровольчого українського корпусу " Правий сектор" імені Тараса Хаммера Юрій Череватий наголосив, держава має робити все, щоб для українців були робочі місця та щоб українські громадяни повертали в країну.

Учасник акції проти мігрантів у Львові Юрій Череватий
Учасник акції протесту Юрій Череватий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє", що мігранти будуть відбирати роботу в українців. На його думку, держава має створювати робочі місця для своїх громадян, які будуть поверталися додому з-за кордону.

Водночас доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі Вечір.LIVE заявив, що держава має повертати українців доодому, але цього буде недостатньо. Натомість до робіт, де не потрібна висока кваліфікація можна залучати трудових мігрантах. Длігач наголосив, що це лише тимчасово і що такі працівники не встигнуть інтегруватимуться в суспільство.

Останні новини Львова

Новини.LIVE повідомляли, що у Львові в День Героїв 23 травня відбувся марш пам'яті та пошани до українських військових. У події взяли участь рідні загиблих бійців та зниклих безвісти, ветерани, військові, а також представники влади та мешканці міста.

Також Новини.LIVE розповідали, що Андрій Садовий в інтерв'ю для "Львів24" запропонував надавати ухилянтам тимчасову відстрочку. На його думку, такі чоловіки мають сплачувати податки, які передадуть Силам оборони.

Львів протести мігранти
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
