Во Львове состоялась акция протеста против мигрантов: фоторепортаж

Участники акции с плакатом "Нет миграции! Сохрани нацию". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко прошла мирная акция протеста против привлечения мигрантов в страну в субботу, 23 мая. Участники призвали власть изменить трудовую политику, давать рабочие места украинцам и способствовать возвращению граждан из-за рубежа.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Акция против трудовых мигрантов во Львове

Граждане пришли с плакатами "Нет миграции! Сохрани нацию", "Украина для украинцев", "Дайте достойную работу и молодежь останется дома" и тому подобное.

Участники акции протеста против мигрантов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участник акции протеста ветеран войны Артур заявил, что пришел на акцию выразить протест против трудовых мигрантов.

"Я пришел на эту акцию, чтобы выразить свой протест против планов государства на этническое смешение украинской нации инорасовыми мигрантами, чужаками, для того, чтобы защитить Украину, чтобы выразить позицию, что Украина должна принадлежать украинцам", — поделился военный.

Участник акции Артур. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Начальник медицинской службы второй сотни добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" имени Тараса Хаммера Юрий Череватый отметил, государство должно делать все, чтобы для украинцев были рабочие места и чтобы украинские граждане возвращались в страну.

Участник акции протеста Юрий Череватый Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Люди и громады: решения, формирующие будущее", что мигранты будут отбирать работу у украинцев. По его мнению, государство должно создавать рабочие места для своих граждан, которые будут возвращаться домой из-за границы.

В то же время доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Вечір.LIVE заявил, что государство должно возвращать украинцев домой, но этого будет недостаточно. Зато к работам, где не нужна высокая квалификация можно привлекать трудовых мигрантов. Длигач отметил, что это лишь временно и что такие работники не успеют интегрироваться в общество.

