Будут платить налоги: Садовый предлагает давать отсрочку уклонистам

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый предлагает предоставлять временную отсрочку тем, кто уклоняется от мобилизации. Он считает, что такие мужчины должны платить налоги и эти средства направят на нужды Сил обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Андрей Садовый заявил во время интервью на YouTube-канале "Львов24".

Временная отсрочка для уклонистов

Садовый заявил, что часть мужчин в Украине боится выходить из дома из-за риска мобилизации, и это создает проблему как для семей, так и для экономики. Он отметил, что государство могло бы рассмотреть вариант временной отсрочки для таких людей.

"Многие мужчины сидят дома, потому что боятся идти воевать. Как выходить из такой ситуации? Они являются обузой для своей семьи, они ничего не делают... Возможно давать им какую-то отсрочку, чтобы полгода работали, а уже потом шли служить", — предложил городской голова Львова.

В то же время он добавил, что служить такой человек все равно пойдет. По словам мэра, это произойдет рано или поздно.

"Никто никуда не денется. Мы, имея РФ соседями, должны перестроить свое отношение к жизни", — подытожил Андрей Садовый.

