Будуть платити податки: Садовий пропонує давати відстрочку ухилянтам

Мер Львова Андрій Садовий пропонує надавати тимчасову відстрочку тим, хто ухиляється від мобілізації. Він вважає, що такі чоловіки повинні сплачувати податки і ці кошти спрямують на потреби Сил оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Андрій Садовий заявив під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Львів24".

Тичасова відстрочка для ухилянтів

Садовий заявив, що частина чоловіків в Україні боїться виходити з дому через ризик мобілізації, і це створює проблему як для родин, так і для економіки. Він наголосив, що держава могла б розглянути варіант тимчасової відстрочки для таких людей.

"Багато чоловіків сидять вдома, тому що бояться іти воювати. Як виходити з такої ситуації? Вони є обузою для своєї родини, вони нічого не роблять… Можливо давати їм якусь відстрочку, щоб пів року працювали, а вже потім йшли служити", — запропонував міський голова Львова.

Водночас він додав, що служити такий чоловік все одно піде. За словами мера, це станеться рано чи пізно.

"Ніхто нікуди не дінеться. Ми, маючи РФ сусідами, маємо перебудувати своє відношення до життя", — підсумував Андрій Садовий.

