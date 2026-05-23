Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Будуть платити податки: Садовий пропонує давати відстрочку ухилянтам

Будуть платити податки: Садовий пропонує давати відстрочку ухилянтам

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 18:19
Будуть платити податки: Садовий пропонує давати відстрочку ухилянтам
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Мер Львова Андрій Садовий пропонує надавати тимчасову відстрочку тим, хто ухиляється від мобілізації. Він вважає, що такі чоловіки повинні сплачувати податки і ці кошти спрямують на потреби Сил оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Андрій Садовий заявив під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Львів24".

Тичасова відстрочка для ухилянтів

Садовий заявив, що частина чоловіків в Україні боїться виходити з дому через ризик мобілізації, і це створює проблему як для родин, так і для економіки. Він наголосив, що держава могла б розглянути варіант тимчасової відстрочки для таких людей.

"Багато чоловіків сидять вдома, тому що бояться іти воювати. Як виходити з такої ситуації? Вони є обузою для своєї родини, вони нічого не роблять… Можливо давати їм якусь відстрочку, щоб пів року працювали, а вже потім йшли служити", — запропонував міський голова Львова. 

Водночас він додав, що служити такий чоловік все одно піде. За словами мера, це станеться рано чи пізно. 

Читайте також:

"Ніхто нікуди не дінеться. Ми, маючи РФ сусідами, маємо перебудувати своє відношення до життя", — підсумував Андрій Садовий.

Як писали Новини.LIVE, 19 травня у Львові група громадян напала на автомобіль ТЦК. В результаті пошкоджений транспортний засіб та була загроза життю військовослужбовців.

Також ми писали, що 15 травня невідомий чоловік облив Андрія Садового невстановленою рідиною. Подія трапилася на площі Ринок. Зловмисника одразу затримала поліція.

Андрій Садовий відстрочка ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації