Садового у Львові облили рідиною: зловмисника затримали

Мер Львова Андрій Садовий.

У Львові чоловік облив невстановленою рідиною мера міста Андрія Садового. Поліція оперативно встановила особу зловмисника та затримала його.

Садового облили рідиною у Львові

За даними поліції, 15 травня близько 10:40 на площі Ринок невідомий чоловік зненеацька підбіг до Садового та облив його невстановленою рідиною.

На місце події прибули поліцейські і оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 46-річний львів'янин.

"За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії.

