Головна Львів Садового у Львові облили рідиною: зловмисника затримали

Дата публікації: 15 травня 2026 12:43
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook

У Львові чоловік облив невстановленою рідиною мера міста Андрія Садового. Поліція оперативно встановила особу зловмисника та затримала його. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області.

За даними поліції, 15 травня близько 10:40 на площі Ринок невідомий чоловік зненеацька підбіг до Садового та облив його невстановленою рідиною.

На місце події прибули поліцейські і оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 46-річний львів'янин

"За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк", — йдеться у повідомленні. 

Наразі триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії. 

Як писали Новини.LIVE, у Львові під час ремонту фасаду багатоповерхівки загинули троє працівників. На висоті обірвалася будівельна люлька. 

Також ми писали, що на Львівщині зафіксували два випадки хантавірусу. На щастя, обидва пацієнти вже одужали.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
