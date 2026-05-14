У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька

Будинок, під час ремонту якого загинули троє працівників. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові під час ремонту фасаду багатоповерхівки загинули троє працівників. За попередньою інформацією, на висоті обірвалася будівельна люлька. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та з’ясовують обставини трагедії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури у четвер, 14 травня.

Увага! Зображення містить контент 18+!

Трагічний випадок стався на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання фасадних робіт у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, будівельна люлька обірвалася на рівні 15 поверху, внаслідок чого троє робітників загинули на місці.

Наразі відомо, що двоє загиблих, ймовірно, були громадянами Туреччини. Правоохоронці встановлюють особи всіх загиблих, а також перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки під час проведення робіт.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу відкрили за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей.

Скриншот повідомлення Львівської обласної прокуратури/Facebook

