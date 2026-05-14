Головна Львів У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька

У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька

Дата публікації: 14 травня 2026 23:02
У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька
Будинок, під час ремонту якого загинули троє працівників. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові під час ремонту фасаду багатоповерхівки загинули троє працівників. За попередньою інформацією, на висоті обірвалася будівельна люлька. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та з’ясовують обставини трагедії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури у четвер, 14 травня.

Увага! Зображення містить контент 18+!

У Львові загинули будівельники
Під час ремонту фасаду багатоповерхівки загинули троє працівники. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові під час ремонту будинку загинули троє працівників

Трагічний випадок стався на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання фасадних робіт у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, будівельна люлька обірвалася на рівні 15 поверху, внаслідок чого троє робітників загинули на місці.

Наразі відомо, що двоє загиблих, ймовірно, були громадянами Туреччини. Правоохоронці встановлюють особи всіх загиблих, а також перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки під час проведення робіт. 

Читайте також:

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу відкрили за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей.

Скриншот повідомлення Львівської обласної прокуратури/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 13 травня російські війська атакували Жовкву у Львівській області. Окупанти лучили в об’єкт критичної інфраструктури. У місті зникло електропостачання.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно у Львові суд обрав запобіжний захід чоловіку, який 9 травня взяв у заручниці 13-річну дівчинку та погрожував їй ножем. Його взяли під варту без права внесення застави, підозрюючи у незаконному позбавленні волі. Дитину вдалося швидко звільнити, вона не постраждала.

трагедія Львів загибель
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
