Во Львове во время ремонта погибли трое работников: оборвалась люлька

Во Львове во время ремонта погибли трое работников: оборвалась люлька

Дата публикации 14 мая 2026 23:02
Дом, во время ремонта которого погибли трое работников. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове во время ремонта фасада многоэтажки погибли трое работников. По предварительной информации, на высоте оборвалась строительная люлька. Правоохранители уже открыли уголовное производство и выясняют обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры в четверг, 14 мая.

Внимание! Изображение содержит контент 18+!

У Львові загинули будівельники
Во время ремонта фасада многоэтажки погибли трое работников. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове во время ремонта дома погибли трое работников

Трагический случай произошел на улице Камышовой во Львове во время выполнения фасадных работ в многоэтажном доме. По предварительным данным, строительная люлька оборвалась на уровне 15 этажа, в результате чего трое рабочих погибли на месте.

Известно, что двое погибших, вероятно, были гражданами Турции. Правоохранители устанавливают личности всех погибших, а также проверяют, были ли соблюдены требования безопасности во время проведения работ.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Дело открыли по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей.

Скриншот сообщения Львовской областной прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 13 мая российские войска атаковали Жовкву во Львовской области. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В городе исчезло электроснабжение.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно во Львове суд избрал меру пресечения мужчине, который 9 мая взял в заложницы 13-летнюю девочку и угрожал ей ножом. Его взяли под стражу без права внесения залога, подозревая в незаконном лишении свободы. Ребенка удалось быстро освободить, она не пострадала.

трагедия Львов гибель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
