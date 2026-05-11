Во Львове мужчине, взявшему в заложницы ребенка, избрали меру пресечения

Задержанный, который взял в заложники ребенка. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 11 мая суд избрал меру пресечения мужчине, который взял в заложницы 13-летнюю девочку. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Задержанному объявили о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции во Львовской области.

В полиции рассказали, что 9 мая на улице Кавалеридзе во Львове прохожий начал убегать, когда увидел военнослужащих ТЦК и правоохранителей. По дороге он заметил компанию подростков, начал угрожать ножом 13-летней девочке, удерживал ее возле себя, сжимая при этом одной рукой за шею.

"Благодаря совместным слаженным действиям полицейских и военнослужащих ТЦК злоумышленник был оперативно задержан, а 13-летняя львовянка — освобождена. Девушка не пострадала", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 43-летний житель Львова, который ранее уже был осужден за имущественные преступления. Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Как писали Новини.LIVE, 8 мая на Львовщине убили 11-летнего мальчика. Неизвестный нанес ребенку ножевое ранение в живот. Сейчас продолжается расследование.

Также мы сообщали, что 2 мая мужчина нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.