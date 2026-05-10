Хотел убежать от ТЦК: во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку

Хотел убежать от ТЦК: во Львове мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку

Дата публикации 10 мая 2026 01:05
Задержание нарушителя. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

В субботу, 9 мая, на улице Кавалеридзе во Львове произошел инцидент с участием представителей ТЦК и мужчины призывного возраста. Увидев военнослужащих, прохожий распылил слезоточивый газ. Кроме того, он взял в заложники 13-летнего ребенка.

Об этом сообщили в Полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

Что известно о взятии ребенка в заложники

"Схватил девочку, которая проходила рядом, и приставил ей к шее нож... Полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку... Девочка не пострадала", — говорится в сообщении.

Мужчина, который взял в заложники 13-летнюю девочку
Мужчина, который держал в заложниках 13-летнюю девочку. Фото: Нацполиция Украины

Фигуранту 43 года. Ранее его неоднократно судили за имущественные преступления. Сведения о незаконном лишении свободы малолетней внесли в Единый реестр досудебных расследований (часть вторая статьи 146 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). В дальнейшем нарушителю сообщат о подозрении. Сейчас же ему избирают меру пресечения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на полицию Львовской области сообщал, что на Львовщине обнаружили тело 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в Шептицком 8 мая. Правоохранители расследуют дело по факту умышленного убийства.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писал, что 2 апреля во Львове на улице Патона мужчина ударил работника ТЦК и СП ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
