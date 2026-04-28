Во Львове в парке нашли мертвого младенца

Правоохранители на месте, где нашли мертвого младенца 28 апреля во Львове. Фото: Нацполиция

Во вторник, 28 апреля, во Львове в парковой зоне обнаружили тело младенца. Мертвый ребенок был одет и завернут в одеяло. Правоохранители работают на месте инцидента — устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове обнаружили тело младенца

Сегодня, 28 апреля, на линию 102 обратился житель Львова, который сообщил о подозрительной сумке в парке на проспекте Черновола.

На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции Львовщины. При осмотре правоохранители обнаружили в сумке тело младенца — ребенок был одет и завернут в одеяло.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители ищут свидетелей и устанавливают личность матери и возможных причастных.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства. Ситуация находится на контроле руководства полиции Львовской области.

Скриншот сообщения Полиции Львовской области/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 27 апреля во Львове в многоэтажке произошел взрыв и пожар в квартире. Во время тушения спасатели обнаружили тело человека. Правоохранители выясняют причины инцидента.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове 23 апреля на улице Гринченко раздались выстрелы — мужчина стрелял из окна. На место оперативно прибыли полиция и медики, злоумышленника быстро задержали. По данным правоохранителей, он имел психические расстройства и пытался избавиться от оружия после инцидента.