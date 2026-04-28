Головна Львів У Львові в парку знайшли мертве немовля

У Львові в парку знайшли мертве немовля

Дата публікації: 28 квітня 2026 16:52
Сьогодні, 28 квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про виявлення підозрілої сумки у парковій зоні на проспекті Чорновола у Львові. 

  

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини. 

  

Під час попереднього огляду вмісту сумки поліцейські виявили в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру. 

Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. 

  

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи матері та осіб, причетних до скоєння злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

  

Справа перебуває на контролі начальника поліції Львівщини. 

Новина доповнюється...

смерть Львів дитина
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
