У Львові стався вибух у багатоповерхівці: загинула людина

Місце, де стався вибух у Львові 27 квітня 2026 року. Фото: Нацполіція

У понеділок, 27 квітня, у Львові в одній із багатоповерхівок стався вибух і пожежа в квартирі. Внаслідок інциденту загинула одна людина. На місці працюють поліція та рятувальники, які встановлюють обставини події.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

Вибух у багатоповерхівці у Львові

Вибух у багатоповерховому будинку стався 27 квітня на вулиці Юрія Липи у Львові. Близько 16:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоквартирного будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло людини, особу якої наразі встановлюють.

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, патрульні поліцейські та співробітники ДСНС. Правоохоронці з’ясовують причини вибуху та подальшого загоряння.

Остаточна правова кваліфікація події буде визначена після проведення першочергових слідчих дій.

Як повідомила у коментарі Новини.LIVE речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко, інформація про вибух гранати наразі не підтверджена.

