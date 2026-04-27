Вбивство Парубія: у Львові перед засіданням замінували суд

Правоохоронці перевіряють будівлю суду у Львові після повідомлення про замінування. Фото: кадр з відео/Новини.LIVE

У понеділок, 27 квітня, у Львові перед судовим засіданням у справі про вбивство ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, триває перевірка. Попри це, адвокати родини загиблого вже прибули до суду для участі в засіданні.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Підозрюваний у вбивстві Парубія під час засідання 27 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові перед засіданням у справі вбивства Парубія замінували суд

Повідомлення про можливу загрозу надійшло напередодні розгляду резонансної справи, через що територію суду оперативно обстежують профільні служби. Правоохоронці перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів.

Мовиться про справу щодо вбивства Андрія Парубія, яка перебуває на розгляді суду. Підозрюваним у ній є Михайло Сцельніков — раніше суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 травня без права внесення застави.

Судове засідання у справі щодо вбивства Парубія. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Справу розглядають як одну з резонансних у регіоні, і вона перебуває під пильною увагою громадськості. Деталі злочину та обставини події встановлюються в межах судового процесу, що наразі триває.

Нагадаємо, що вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія у суботу, 30 серпня 2025 року, у Львові.

Новини.LIVE інформували, що 1 квітня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство Андрій Парубій. Підозрюваний Михайло Сцельніков відмовився давати свідчення та заявив, що не проситиме про пом’якшення покарання. На засіданні були присутні рідні загиблого та народна депутатка Софія Федіна.

Новини.LIVE також писали, що під час судового засідання 24 березня підозрюваний у вбивстві Андрій Парубій Михайло Сцельніков заявив, що під час обшуку у нього зникли 200 доларів. За його словами, спочатку було вилучено 1600 доларів, але в матеріалах справи вказано вже 1400. Обвинувачений планує звернутися до правоохоронних органів, а засідання у справі перенесли через відсутність судді.