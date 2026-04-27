Убийство Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
В понедельник, 27 апреля, во Львове перед судебным заседанием по делу об убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия поступило сообщение о заминировании здания суда. На месте работают правоохранители и взрывотехники, продолжается проверка. Несмотря на это, адвокаты семьи погибшего уже прибыли в суд для участия в заседании.
Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Сегодня, 27 апреля, во Львове перед заседанием по делу об убийстве бывшего председателя ВРУ Андрея Парубия заминировали суд.
Сообщение о возможной угрозе поступило накануне рассмотрения резонансного дела, из-за чего территорию суда оперативно обследуют профильные службы. Правоохранители проверяют помещение на наличие взрывоопасных предметов.
Речь идет о деле об убийстве Андрея Парубия, которое находится на рассмотрении суда. Подозреваемым в нем является Михаил Сцельников — ранее суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая без права внесения залога.
Дело рассматривают как одно из резонансных в регионе, и оно находится под пристальным вниманием общественности. Детали преступления и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках судебного процесса, который сейчас продолжается.
Напомним, что убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия в субботу, 30 августа 2025 года, во Львове.
Новини.LIVE информировали, что 1 апреля во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый Михаил Сцельников отказался давать показания и заявил, что не будет просить о смягчении наказания. На заседании присутствовали родные погибшего и народный депутат София Федина.
Новини.LIVE также писали, что во время судебного заседания 24 марта подозреваемый в убийстве Андрей Парубий Михаил Сцельников заявил, что во время обыска у него исчезли 200 долларов. По его словам, сначала было изъято 1600 долларов, но в материалах дела указано уже 1400. Обвиняемый планирует обратиться в правоохранительные органы, а заседание по делу перенесли из-за отсутствия судьи.