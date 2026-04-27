Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Убийство Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд

Убийство Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 17:15
Убийство Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
Правоохранители проверяют здание суда во Львове после сообщения о заминировании. Фото: кадр из видео/Новини.LIVE

В понедельник, 27 апреля, во Львове перед судебным заседанием по делу об убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия поступило сообщение о заминировании здания суда. На месте работают правоохранители и взрывотехники, продолжается проверка. Несмотря на это, адвокаты семьи погибшего уже прибыли в суд для участия в заседании.

Об этом с места происшествия информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд щодо вбивства Парубія
Подозреваемый в убийстве Парубия во время заседания 27 апреля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове перед заседанием по делу убийства Парубия заминировали суд

Сегодня, 27 апреля, во Львове перед заседанием по делу об убийстве бывшего председателя ВРУ Андрея Парубия заминировали суд.

Сообщение о возможной угрозе поступило накануне рассмотрения резонансного дела, из-за чего территорию суда оперативно обследуют профильные службы. Правоохранители проверяют помещение на наличие взрывоопасных предметов.

Речь идет о деле об убийстве Андрея Парубия, которое находится на рассмотрении суда. Подозреваемым в нем является Михаил Сцельников — ранее суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая без права внесения залога.

Читайте также:
Вбивство Парубія суд
Судебное заседание по делу об убийстве Парубия. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Дело рассматривают как одно из резонансных в регионе, и оно находится под пристальным вниманием общественности. Детали преступления и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках судебного процесса, который сейчас продолжается.

Напомним, что убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия в субботу, 30 августа 2025 года, во Львове.

Новини.LIVE информировали, что 1 апреля во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Подозреваемый Михаил Сцельников отказался давать показания и заявил, что не будет просить о смягчении наказания. На заседании присутствовали родные погибшего и народный депутат София Федина.

Новини.LIVE также писали, что во время судебного заседания 24 марта подозреваемый в убийстве Андрей Парубий Михаил Сцельников заявил, что во время обыска у него исчезли 200 долларов. По его словам, сначала было изъято 1600 долларов, но в материалах дела указано уже 1400. Обвиняемый планирует обратиться в правоохранительные органы, а заседание по делу перенесли из-за отсутствия судьи.

убийство Львов Андрей Парубий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей

Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации