Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове произошел взрыв в многоэтажке: погиб человек

Во Львове произошел взрыв в многоэтажке: погиб человек

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 18:44
Срочная новость

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке во Львове

Известно, что один человек погиб. На месте работают все профильные службы.

Происшествие произошло сегодня, 27 апреля, на улице Юрия Липы. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека. Сейчас полицейские устанавливают анкетные данные погибшего лица.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники полиции Львовщины, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС.

Правоохранители выясняют причины взрыва и возгорания. Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения первоочередных следственных действий.

Новость дополняется...

Львов пожар взрыв
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации