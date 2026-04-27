Во Львове произошел взрыв в многоэтажке: погиб человек

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва и пожара в многоэтажке во Львове



Известно, что один человек погиб. На месте работают все профильные службы.



Происшествие произошло сегодня, 27 апреля, на улице Юрия Липы. Около 16:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома.



Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело человека. Сейчас полицейские устанавливают анкетные данные погибшего лица.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники полиции Львовщины, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС.



Правоохранители выясняют причины взрыва и возгорания. Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения первоочередных следственных действий.

Новость дополняется...