Во Львове раздается стрельба: полиция уже на месте

Задержание стрелка.

Во Львове в четверг, 23 апреля, было слышно несколько выстрелов. Инцидент произошел на улице Гринченко. Сейчас на месте уже присутствуют полицейские и медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Во Львове произошла стрельба

Обновлено в 11:19. По данным правоохранительных органов, у мужчины подтверждены психические расстройства, которые могли стать причиной неадекватного поведения. Когда злоумышленник произвел выстрелы из револьвера системы Флобера и увидел в окне полицейских, он попытался скрыть улики, просто выбросив оружие на улицу.

Во Львове днем, 23 апреля, была слышна стрельба. Неизвестный мужчина начал стрелять из окна. Полиция и экстренные службы прибыли на место происшествия.

Уже через несколько минут стало известно, что правонарушителя задержали и вывели из квартиры в наручниках.

Читайте также:

Нарушителя задержали и вывели из квартиры.

Впоследствии пресс-секретарь Наполиции Львовщины Алина Подрейко подтвердила Новини.LIVE, что мужчина стрелял в квартире. Он 1981 года рождения.

"Был вызов о стрельбе в квартире: наряд спецназа задержал мужчину, который стрелял в квартире", — сказала пресс-секретарь.

На месте работал спецназ. В результате инцидента никто не пострадал. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа.

Как писал ранее Новини.LIVE, вчера во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве политика и общественной активистки Ирины Фарион. Подозреваемый по делу Вячеслав Зинченко жаловался на плохое самочувствие и даже потом потерял сознание.

Кроме того, ключевой фигурант дела пытался покончить жизнь самоубийством прямо в зале суда. Он хотел повеситься на своей кофточке.