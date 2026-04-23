У Львові лунає стрілянина: поліція вже на місці

Затримання стрілка. Фото: кадр з відео

У Львові в четвер, 23 квітня, було чутно кілька пострілів. Інцидент трапився на вулиці Грінченка. Наразі на місці уже присутні поліцейські та медики.

У Львові сталася стрілянина

Оновлено 11:19.За даними правоохоронців, чоловік має підтверджені ментальні розлади, що могли стати причиною неадекватної поведінки. Коли зловмисник зробив постріли з револьвера системи Флобера та побачив у вікні поліцейських, він спробував приховати докази, просто викинувши зброю на вулицю.

У Львові вдень, 23 квітня, було чутно стрілянину. Невідомий чоловік почав стріляти з вікна.

Вже за кілька хвилин стало відомо, що правопорушника затримали та вивели з квартири в кайданках.

Читайте також:

Порушника затримали та вивели з квартири. Фото: кадр з відео

Згодом речниця Наполіції Львівщини Аліна Подрейко підтвердила Новини.LIVE, що чоловік стріляв у помешканні. Він 1981 року народження.

"Був виклик про стрілянину в квартирі: наряд спецпризначенців затримав чоловіка, який стріляв у помешканні", — сказала речниця.

На місці працював спецназ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці зараз працює слідчо-оперативна група.

Як писав раніше Новини.LIVE, вчора у Львові відбулося чергове засідання щодо справи вбивства політикині та громадської активістки Ірини Фаріон. Підозрюваний у справі В'ячеслав Зінченко скаржився на погане самопочуття та навіть потім втратив свідомість.

Окрім того, ключовий фігурант справи намагався покінчити життя самогубством прямо у залі суду. Він хотів повіситися на своїй кофтині.