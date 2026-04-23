Головна Львів У Львові лунає стрілянина: поліція вже на місці

У Львові лунає стрілянина: поліція вже на місці

Дата публікації: 23 квітня 2026 10:51
У Львові лунає стрілянина: поліція вже на місці
Затримання стрілка. Фото: кадр з відео

У Львові в четвер, 23 квітня, було чутно кілька пострілів. Інцидент трапився на вулиці Грінченка. Наразі на місці уже присутні поліцейські та медики. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

У Львові сталася стрілянина 

Оновлено 11:19.За даними правоохоронців, чоловік має підтверджені ментальні розлади, що могли стати причиною неадекватної поведінки. Коли зловмисник зробив постріли з револьвера системи Флобера та побачив у вікні поліцейських, він спробував приховати докази, просто викинувши зброю на вулицю.

У Львові вдень, 23 квітня, було чутно стрілянину. Невідомий чоловік почав стріляти з вікна. Поліція та екстренні служби прибули на місце події.

Вже за кілька хвилин стало відомо, що правопорушника затримали та вивели з квартири в кайданках.

Читайте також:
null
Порушника затримали та вивели з квартири. Фото: кадр з відео

Згодом речниця Наполіції Львівщини Аліна Подрейко підтвердила Новини.LIVE, що чоловік стріляв у помешканні. Він 1981 року народження.

"Був виклик про стрілянину в квартирі: наряд спецпризначенців затримав чоловіка, який стріляв у помешканні", — сказала речниця. 

На місці працював спецназ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці зараз працює слідчо-оперативна група. 

Як писав раніше Новини.LIVE, вчора у Львові відбулося чергове засідання щодо справи вбивства політикині та громадської активістки Ірини Фаріон. Підозрюваний у справі В'ячеслав Зінченко скаржився на погане самопочуття та навіть потім втратив свідомість.

Окрім того, ключовий фігурант справи намагався покінчити життя самогубством прямо у залі суду. Він хотів повіситися на своїй кофтині. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
