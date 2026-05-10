Хотів утекти від ТЦК: у Львові чоловік узяв у заручниці 13-річну дівчинку

Дата публікації: 10 травня 2026 01:05
Затримання порушника. Фото: Telegram-канал "Украина сейчас"

У суботу, 9 травня, на вулиці Кавалерідзе у Львові стався інцидент за участю представників ТЦК і чоловіка призовного віку. Побачивши військовослужбовців, перехожий розпилив сльозогінний газ. Крім того він узяв у заложники 13-річну дитину.

Про це повідомили в Поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.

Що відомо про взяття дитини в заручники 

"Схопив дівчинку, яка проходила поруч, і приставив їй до шиї ніж... Поліцейський і військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львів'янку... Дівчинка не постраждала", — йдеться в повідомленні.

Чоловік, який тримав у заложниках 13-річну дівчинку. Фото: Нацполіція України

Фігуранту 43 роки. Раніше його неодноразово судили за майнові злочини. Відомості про незаконне позбавлення волі малолітньої внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина друга статті 146 Кримінального кодексу України, — Ред.). Надалі порушнику повідомлять про підозру. Наразі ж йому обирають запобіжний захід.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області повідомляв, що на Львівщині виявили тіло 11-річного хлопчика. Інцидент стався в Шептицькому 8 травня. Правоохоронці розслідують справу за фактом умисного вбивства.

Також Новини.LIVE писав, що 2 квітня у Львові на вулиці Патона чоловік ударив працівника ТЦК та СП ножем у шию. Потерпілого доставили до лікарні. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
