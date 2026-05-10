Хотів утекти від ТЦК: у Львові чоловік узяв у заручниці 13-річну дівчинку
У суботу, 9 травня, на вулиці Кавалерідзе у Львові стався інцидент за участю представників ТЦК і чоловіка призовного віку. Побачивши військовослужбовців, перехожий розпилив сльозогінний газ. Крім того він узяв у заложники 13-річну дитину.
Про це повідомили в Поліції Львівської області, передає Новини.LIVE.
Що відомо про взяття дитини в заручники
"Схопив дівчинку, яка проходила поруч, і приставив їй до шиї ніж... Поліцейський і військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львів'янку... Дівчинка не постраждала", — йдеться в повідомленні.
Фігуранту 43 роки. Раніше його неодноразово судили за майнові злочини. Відомості про незаконне позбавлення волі малолітньої внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина друга статті 146 Кримінального кодексу України, — Ред.). Надалі порушнику повідомлять про підозру. Наразі ж йому обирають запобіжний захід.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на поліцію Львівської області повідомляв, що на Львівщині виявили тіло 11-річного хлопчика. Інцидент стався в Шептицькому 8 травня. Правоохоронці розслідують справу за фактом умисного вбивства.
Також Новини.LIVE писав, що 2 квітня у Львові на вулиці Патона чоловік ударив працівника ТЦК та СП ножем у шию. Потерпілого доставили до лікарні. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.