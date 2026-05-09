На Львівщині вбили малолітнього хлопчика: справу розслідує поліція

Поліцейський автомобіль. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Увечері в п'ятницю, 8 травня, на вулиці Набережній у Шептицькому Львівської області виявили тіло хлопчика. Обставини загибелі дитини встановлюють правоохоронці. Справу розслідують як умисне вбивство.

Про це з посиланням на Поліцію Львівської області повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про загибель дитини

На місці працювали слідчі, патрульні, представники ювенальної превенції та інших служб Шептицького районного відділу поліції. На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану — саме вона, імовірно, стала причиною смерті.

Особу загиблого вже встановили. Хлопчику було 11 років. Він проживав у Шептицькому.

У прокуратурі Львівської області повідомили, що тіло дитини виявили поблизу річки Західний Буг. Невідомий завдав хлопчику ножового поранення в живіт.

Наразі триває розслідування. Його перебіг особисто контролює очільник поліції Львівщини.

