Головна Львів На Львівщині вбили малолітнього хлопчика: справу розслідує поліція

На Львівщині вбили малолітнього хлопчика: справу розслідує поліція

Дата публікації: 9 травня 2026 05:39
Поліцейський автомобіль. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Увечері в п'ятницю, 8 травня, на вулиці Набережній у Шептицькому Львівської області виявили тіло хлопчика. Обставини загибелі дитини встановлюють правоохоронці. Справу розслідують як умисне вбивство.

Про це з посиланням на Поліцію Львівської області повідомляє Новини.LIVE

Що відомо про загибель дитини 

На місці працювали слідчі, патрульні, представники ювенальної превенції та інших служб Шептицького районного відділу поліції. На тілі хлопчика правоохоронці виявили колото-різану рану — саме вона, імовірно, стала причиною смерті

Особу загиблого вже встановили. Хлопчику було 11 років. Він проживав у Шептицькому. 

У прокуратурі Львівської області повідомили, що тіло дитини виявили поблизу річки Західний Буг. Невідомий завдав хлопчику ножового поранення в живіт.

Наразі триває розслідування. Його перебіг особисто контролює очільник поліції Львівщини.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 2 квітня у Львові чоловік ударив працівника ТЦК та СП ножем у шию. Інцидент стався на вулиці Патона. Потерпілого доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції у Львівській області писав, що у Львові від ножових поранень помер 37-річний чоловік. Підозрюваного у вбивстві затримали. Ним виявився 42-річний військовослужбовець, який наразі перебуває у СЗЧ.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
