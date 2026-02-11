Відео
Відео

У Львові військового підозрюють у вбивстві товариша

У Львові військового підозрюють у вбивстві товариша

Дата публікації: 11 лютого 2026 13:02
У Львові чоловіку оголосили підозру за вбивство знайомого під час застілля
Місце злочину. Фото: ГУНП у Львові

У Львові правоохоронці оголосили про підозру 42-річному мешканцю міста, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті знайомого. За інкриміновану статтю йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у м. Львів, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У Львові чоловік убив під час сварки знайомого

Тіло 37-річного львів'янина виявила його сестра, яка навідалася до брата в гості. Жінка одразу повідомила про подію поліцію. 

За попередніми даними, інцидент стався 7 лютого в квартирі будинку на вулиці Хмельницького у Львові. Під час застілля між двома чоловіками виникла раптова сварка. Під час конфлікту 42-річний чоловік, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ, завдав опоненту кілька ударів гострим предметом, ймовірно ножем. Отримані поранення виявилися смертельними, тож потерпілий помер на місці.

У межах оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Йому оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі дії тривають. Найближчим часом суд має визначити запобіжний захід для затриманого.

Нагадаємо, у Рівненській області чоловік вбив п'ятьох людей у школі, де тимчасово проживали біженці з ТОТ.

Також у Черкаській області чоловік вбив поліцейських під час затримання.

смерть вбивство напад Львів поліція військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
