У Львові чоловіку оголосили підозру за вбивство знайомого під час застілля

У Львові правоохоронці оголосили про підозру 42-річному мешканцю міста, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті знайомого. За інкриміновану статтю йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у м. Львів, передає Новини.LIVE.

У Львові чоловік убив під час сварки знайомого

Тіло 37-річного львів'янина виявила його сестра, яка навідалася до брата в гості. Жінка одразу повідомила про подію поліцію.

За попередніми даними, інцидент стався 7 лютого в квартирі будинку на вулиці Хмельницького у Львові. Під час застілля між двома чоловіками виникла раптова сварка. Під час конфлікту 42-річний чоловік, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ, завдав опоненту кілька ударів гострим предметом, ймовірно ножем. Отримані поранення виявилися смертельними, тож потерпілий помер на місці.

У межах оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Йому оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі дії тривають. Найближчим часом суд має визначити запобіжний захід для затриманого.

