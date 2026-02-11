Во Львове мужчине объявили подозрение за убийство знакомого во время застолья

Место преступления. Фото: ГУНП во Львове

Во Львове правоохранители объявили о подозрении 42-летнему жителю города, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти знакомого. За инкриминируемую статью ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Львов, передает Новини.LIVE.

Тело 37-летнего львовянина обнаружила его сестра, которая наведалась к брату в гости. Женщина сразу сообщила о происшествии в полицию.

По предварительным данным, инцидент произошел 7 февраля в квартире дома на улице Хмельницкого во Львове. Во время застолья между двумя мужчинами возникла внезапная ссора. Во время конфликта 42-летний мужчина, который является военнослужащим и находится в статусе СЗЧ, нанес оппоненту несколько ударов острым предметом, вероятно ножом. Полученные ранения оказались смертельными, поэтому пострадавший скончался на месте.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Ему объявлено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Следственные действия продолжаются. В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для задержанного.

