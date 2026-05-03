Поліція спростувала інформацію про стрілянину у Львові

Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У суботу ввечері, 2 травня, у Львові було чути звуки схожі на постріли. Проте після прибуття правоохоронці не виявили стрілка та спростувати інформацію.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

Що відомо про інцидент у Львові

За словами речниці, після прибуття на місце події поліція не знайшла підтвердження інформації щодо стрілка.

Також правоохоронці провели опитування серед місцевих жителів, а також перехожих і працівників охорони магазину. Однак ніхто з опитаних не підтвердив факт стрільби.

Водночас у поліції не уточнили інформацію щодо нібито затримання стрільця, про що повідомлялося раніше.

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, у суботу ввечері, 2 травня, у мережі з'явилась інформація про те, що у Львові в мікрорайоні Рясне сталася стрілянина. Зокрема, чоловік нібито здійснив 6 пострілів, біг у сторону зупинки, а люди у свою чергу розбігалися.

Пізніше цю інформацію підтвердила поліція, проте згодом, як ми вже ми писали вище — ці дані спростували.

Пізніше цю інформацію підтвердила поліція, проте згодом, як ми вже ми писали вище — ці дані спростували.